ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда
    Все новости спорта

    Бенфика — Интер: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.04.2023 в 22:00 начнется матч в 1/4 финала Лиги чемпионов Бенфика — Интер

    Футбол Лига чемпионов Бенфика Интер Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 11.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Бенфика — Интер.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Бенфика и Интер. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Для тех, кто делает ставки:

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бенфика» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.40.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бенфика»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Бенфика — Интер.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и «Бавария» забьют друг другу
  • «Манчестер Сити» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бенфика» и «Интер» много не забьют
  • «Бенфика» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тампа — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры