Последний матч между собой: Валенсия — Альмерия 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Альмерия» — «Валенсия». Коэффициент ставки — 1.81.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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