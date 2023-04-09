«Альмерия» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 19:30 мск. «Альмерия» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Команда имеет на один балл меньше, чем спасительная 17-я строчка. «Альмерия» находится в зоне вылета Примеры, занимая 19-е место.

В нынешнем сезоне клуб выступает из рук вон плохо. Он является одной из самых пропускающих команд испанского чемпионата (47 голов), хуже только у «Эльче», который занимает последнее место.

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Последняя на сегодня победа андалузцев датирована 26 февраля в поединке против лидера «Барселоны», что, конечно, было сенсацией.

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Вот уже четыре матча кряду хозяева не знают побед при двух поражениях, но с учетом ничьих в двух последних матчах могут хотя бы довольствоваться мировой.

«Валенсия»

Команда нынешний сезон проводит крайне неуверенно. «Валенсия» находится в самом эпицентре борьбы за выживание.

Текущая 17 позиция — спасительная, но «Летучие мыши» лишь по разнице мячей опережают зону вылета. Правда, 14 поражений, все же, многовато.

В своем предыдущем поединке левантийцы вновь не впечатлили результатом. На своем поле они сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях, поэтому также находится не в лучшей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 2,41. Успех «Альмерии» оценивается в 3,12, ничья — в 3,28.

В трех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,81.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,95, ведь в восьми из 10 последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал.