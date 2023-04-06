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    Обляков: Где-то не получались какие-то моменты

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Крылья Советов ЦСКА
    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    «Сами планировали так играть, просто где-то не получались какие-то моменты, пытались выходить в атаку. Понимали, что играли дома.

    "Спартак" проиграл? Не так важно. Главное, чтобы мы за собой следили, за своей игрой.

    Готовлюсь как обычно. Все получается здорово. Есть матчи, в которых не получается забить», — приводит слова Облякова «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.

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