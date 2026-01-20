прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.22

21 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Нови-Београд» и «Рубин». Начало игры — в 17:00 мск.

«Нови-Београд»

Турнирное положение: «Нови-Београд» ходит в середняках сербской лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Нови-Београд» на 10 очков опережает аутсайдера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сербы уступили «Мотору» (1:5).

До того команда была бита «Термаликой» (1:3). А вот поединок с «Партизаном» принес натужный успех (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Нови-Београд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сербы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 2 матчах кряду.

Причем «Нови-Београд» имеет проблемы с надежностью тылов. В двух последних поединках команда пропустила 8 мячей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Сербы намерены прервать серию своих неудач.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы окопались в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Рубин» на 6 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Казанцы уступили «Ростову» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Зенита» (0:1). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила тульскому «Арсеналу».

При этом «Рубин» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась одним забитым мячом при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Казанцы в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

При этом «Рубин» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда не забивает уже три поединка кряду. Да и вообще, динамика результатов явно говорит о проблемах внутри коллектива.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Казанцы намерены воспользоваться проблемами сербов.

Статистика для ставок

«Рубин» не побеждает 3 матча кряду

Казанцы в среднем забивают реже гола за матч

«Нови-Београд» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.54.

Прогноз: «Рубин» способен прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные гости мотивированы прервать свою серию неудач, и явно активно понесутся в атаку.

2.22 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Нови-Београд» — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Рубина» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь одитн из оппонентов.

2.54 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Нови-Београд» — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Обе не забьют за 2.54