Кубковая Испания любит такие вечера, когда фаворит приезжает «просто сыграть матч», а уезжает с ощущением позора на всю страну. «Реал» вылетел из Кубка Короля, проиграв «Альбасете» 2:3, и главная деталь здесь даже не статус соперника, а совпадение всех обстоятельств в в одной точке. Это был первый матч Альваро Арбелоа после назначения, всего через два дня после того, как клуб уволил Хаби Алонсо, и всего через три дня после поражения «Барселоне» в финале Суперкубка. «Перезагрузка», которую ждали в кубковом матче, закончилась тем, что самый доступный из оставшихся трофеев испарился.

Результат матча Альбасете Альбасете 3:2 Реал Мадрид Мадрид 1:0 Javier Villar del Fraile 42' 1:1 Франко Мастантуоно 45+3' 2:1 Jefte Betancor 82' 2:2 Гонсало Гарсия 90+1' 3:2 Jefte Betancor 90+4' Альбасете: Рауль Лисоаин, Лоренсо Агуадо, Карлос Нева, Хосе Карлос Ласо ( Агус Медина 57' ), Даниэль Эскрих, Javi Moreno, Javier Villar del Fraile, Dani Bernabeu ( Jonathan Gomez 74' ), Capi ( Jefte Betancor 58' ), Alejandro Melendez, Pacheco Ruiz ( Пепе Санчес 78' ) Реал Мадрид: Андрей Лунин, Фран Гарсия ( Давид Алаба 65' ), Рауль Асенсио, Франко Мастантуоно ( Даниэль Карвахаль 77' ), Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Дин Хейзен ( Эдуардо Камавинга 65' ), Jorge Cestero ( Manuel Angel 86' ), David Jimenez ( Cesar Palacios 77' ) Жёлтая карточка: Дин Хейзен 65' (Реал Мадрид)

По афише матч выглядел как классическая история про ротацию и спокойный проход «Реалом» раунда Кубка. Да, у Арбелоа были кадровые проблемы, из заявки выпали сразу 11 игроков, но стартовый состав всё равно не был чистым резервом. На поле вышли и Винисиус, и Вальверде, и Гюлер, и Дин Хёйсен, и Франко Мастантуоно, плюс два кантерaно, на которых новый тренер сделал ставку, Давид Хименес справа в обороне и Хорхе Сестеро в опорной зоне.

В этой смеси читалась идея дать «подышать» молодёжи, но не отпускать матч из-под контроля. Тем более, что «Альбасете» в Сегунде идёт 17-м, в одном очке от зоны вылета, а для «Реала» это редкая и очень неприятная статистика — впервые с сезона 2020/21 команда не из Ла Лиги выбила мадридцев из Кубка.

«Альбасете» — «Реал Мадрид» globallookpress.com

Туман над «Карлос Бельмонте» и гол со стандарта

Первые минуты будто подтверждали привычный сценарий, но дальше всё пошло по законам кубкового сумрака — буквально. Над «Карлос Бельмонте» навис туман, и игра стала такой же вязкой, как воздух над полем. Гости создавали очень мало моментов моментов, вяло двигали мяч, будто бы и не совсем понимая, что с ним делать. Не секрет, что нехватка глубины и отсутствие креатива в центре поля — главные проблемы мадридцев прямо сейчас, и вряд ли главный тренер может их решить за три дня. Винисиус должен делать разницу на фланге, но на деле бразилец оказался едва ли не худшим на поле, а трибуны с первых же касаний включили против него режим постоянного давления.

А первый гол «Альбасете» случился в классическом стиле андердога, со стандарта. После получаса игры хозяева подали угловой — Хави Вильяр выиграл эпизод и головой отправил мяч в сетку. В этот момент стадион будто бы перестал «терпеть» и начал верить, а для «Реала» сразу же случилась первая проверка в эпоху Арбелоа — как команда реагирует, когда всё идёт не по плану.

Хави Вильяр празднует гол globallookpress.com

Реакция вроде бы последовала, Мастантуоно сравнял счёт уже в компенсированное время первого тайма, сыграв на подборе после сейва вратаря. Но даже этот эпизод не обошёлся без конфликтов, «Альбасете» протестовал, потому что мяч, по мнению хозяев, был забит позже добавленных двух минут. На фоне свежих воспоминаний о «спорных секундах» в Суперкубке эта деталь только добавляла ощущения, что вокруг «Реала» сейчас всё происходит на нервах.

Франко Мастантуоно после гола globallookpress.com

Драма в концовке: спасение на 91-й и крах на 94-й

Второй тайм должен был стать моментом, когда фаворит постепенно дожимает. Вместо этого получилась история про то, как тренерские решения не сработали, а более скромный соперник не испугался быть амбициозным. Альваро Арбелоа пробовал менять матч заменами, но перестановки не дали эффекта, тогда как Альберто Гонсалес нашёл свой козырь и дождался момента, когда можно ударить по самому больному месту.

«Реал» снова больше владел, снова пытался задавить, но двигался слишком предсказуемо, словно «обходил» штрафную «Альбасете», а не вгрызался в неё. И когда игра уже тянулась к нервной развязке, хозяева поймали свой момент. На 82-й минуте Хефте Бетанкор в касание пробил с дальней штанги, Лунин неуклюже отбил — счёт 2:1, буря эмоций разлетается по стадиону. «Альбасете» в этот момент осознал, что ему необязательно «выживать», такой «Реал» можно обыгрывать.

Игроки «Реала» после пропущенного гола globallookpress.com

Дальше началась классика для больших команд в плохом состоянии, «Реал» включил режим «все вперёд» и всё-таки вытащил матч из пропасти. На 91-й минуте Гонсало Гарсия сравнял после стандарта, и на секунду показалось, что сейчас включится инерция гранда, будет овертайм, а там уже сыграет класс. И тут случилось самое ужасное, что может произойти в тренерском дебюте — команда, которая только что спаслась, выключилась из игры и не продержалась даже три минуты. На 94-й Бетанкор криво пробросил мяч себе на ход, убежал в контратаку и со второй попытки ювелирно закинул мяч за спину Лунину. Гол, который в Альбасете будут пересказывать как едва ли не главный в истории. Победа 3:2, выбитый «Реал» и искренний праздник команды, которая вообще-то сражается за выживание во втором дивизионе.

Игроки «Альбасете» празднуют победу globallookpress.com

У «Реала» старт года выглядит как фатальный удар по сезону, который случился в самый неприятный момент. «Реал» и так приехал в Альбасете после болезненного финала Суперкубка, клуб только что сменил тренера, атмосфера вокруг команды стала тяжелее, и тут ещё одна пощёчина — вылет из Кубка.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По-хорошему, это матч для внутреннего разбора с первого кадра: как защищались на стандартах, почему команда не ускоряла темп, почему при 2:2 в компенсированное время позволила себе проиграть пространство и эпизод. И ещё факт, который делает ночь более «колючей» для «Реала» — никогда в истории «Альбасете» не обыгрывал королевский клуб. Вот такой исторический дебют получился у Альваро Арбелоа, а ощущение после матча на «Карлос Бельмонте» такое, будто клубу надо начинать не новый этап, а внутреннее расследование.