Писарский: Надо садиться и делать вывод

Нападающийрассказал, что думает о поражении команды от(0:1) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Я не знаю. На тренировке упражнения делаем на завершающую стадию. Не повезло, надо в чем-то добавлять, значит. Хорошо играем, но не забиваем и пропускаем глупые голы. Надо садиться и делать вывод.

Тренер указал на ошибки. Посидели, подумали, что надо исправлять. Во втором тайме вышли пособраннее и вроде исправили. Стали появляться моменты, больше владели мячом, доминировали. Не привело это к победе, к сожалению», — цитирует Писарского «Спорт-Экспресс».

Таким образом, ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.