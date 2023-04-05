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    Писарский: Надо садиться и делать вывод

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    Нападающий «Крылья Советов» Владимир Писарский рассказал, что думает о поражении команды от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

    Владимир Писарский
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    Владимир Писарский

    «Я не знаю. На тренировке упражнения делаем на завершающую стадию. Не повезло, надо в чем-то добавлять, значит. Хорошо играем, но не забиваем и пропускаем глупые голы. Надо садиться и делать вывод.

    Тренер указал на ошибки. Посидели, подумали, что надо исправлять. Во втором тайме вышли пособраннее и вроде исправили. Стали появляться моменты, больше владели мячом, доминировали. Не привело это к победе, к сожалению», — цитирует Писарского «Спорт-Экспресс».

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    • Таким образом, ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.

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