«Вест Хэм» — «Ньюкасл»: счет матча 1:5, обзор голов

В матче 25-го тура АПЛна выезде одержал крупну победу над. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу «сорок».

У «молотобойцев» один мяч смог забить Курт Зума.

В составе «Ньюкасла» по дублю оформили Жоэлинтон и Калум Вилсон. Еще один мяч оформил Александр Исак.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Ньюкасл 1:5 Голы: 1:2 Каллум Уилсон (6'), 0:2 Жоэлинтон (13'), 1:2 Курт Зума (40'), 1:3 Каллум Уилсон (46'), 1:4 Александер Исак (82'), 1:5 Жоэлинтон (90') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Тило Керер (Владимир Цоуфаль, 63'), Наиф Агер, Курт Зума, Эмерсон, Томаш Соучек (Флинн Даунс, 63'), Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Лукас Пакета, Саид Бенрахма (Максвелл Корне, 64'), Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 63') Ньюкасл: Аллан Сент-Максимен (Энтони Гордон, 65'), Каллум Уилсон (Александер Исак, 65'), Джейкоб Мёрфи (Джозеф Уиллок, 65'), Жоэлинтон, Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Дэниел Бёрн (Мэтт Таргетт, 85'), Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер (Хавьер Манкильо, 87'), Ник Поуп Предупреждения: Эмерсон (42'), Жоэлинтон (52'), Флинн Даунс (88')

«Ньюкасл» продолжает побежать, благодаря чему он держится в зоне Лиги чемпионов. С 43 очками команда занимает 3-е место в таблице АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

У «Вест Хэма» 27 очков и 15- место. Клуб борется за сохранение прописки в АПЛ.