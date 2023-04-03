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    Почеттино может возглавить «Челси»

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    Маурисио Почеттино входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Челси», сообщает The Independent.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    По данным источника, руководство лондонского клуба также рассматривает возможность назначения Роберто Де Дзерби, который в настоящее время возглавляет «Брайтон».

    Между тем, известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что новым главным тренером «Челси» может стать Юлиан Нагельсманн, уволенный в конце марта из мюнхенской «Баварии».

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