Почеттино может возглавить «Челси»

входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера, сообщает The Independent.

По данным источника, руководство лондонского клуба также рассматривает возможность назначения Роберто Де Дзерби, который в настоящее время возглавляет «Брайтон».

Между тем, известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что новым главным тренером «Челси» может стать Юлиан Нагельсманн, уволенный в конце марта из мюнхенской «Баварии».

Напомним, в воскресенье вечером «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера, который возглавил команду в сентябре прошлого года после отставки Томаса Тухеля.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 28 туров.