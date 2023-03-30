Федотов: Хоккей захватывает дух

Главный тренер футбольногоподелился впечатлениями от седьмого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги(5:0).

«Эмоции очень хорошие после двух периодов. Атмосфера, полный зал, великолепное боление. Хоккей захватывает дух. Второй тайм, точнее период был неплох в исполнении "Локомотива". Но нам удалось забить, немного снять напряжение.

Отмечу хорошую, надежную игру в обороне и вратаря. Несколько сейвов он совершил уже в первом тайме! Да и во втором тоже. Но мы все прекрасно знаем, что на оборону работает вся команда. Что ЦСКА и демонстрирует. Было тяжело и непросто, "Локомотив" задал очень высокий темп. Но армейцы выдержали и укололи», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Таким образом, ЦСКА победил «Локомотив» в серии со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.