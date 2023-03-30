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    Федотов: Хоккей захватывает дух

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    Главный тренер футбольного ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от седьмого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Локомотив» (5:0).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Эмоции очень хорошие после двух периодов. Атмосфера, полный зал, великолепное боление. Хоккей захватывает дух. Второй тайм, точнее период был неплох в исполнении "Локомотива". Но нам удалось забить, немного снять напряжение.

    Отмечу хорошую, надежную игру в обороне и вратаря. Несколько сейвов он совершил уже в первом тайме! Да и во втором тоже. Но мы все прекрасно знаем, что на оборону работает вся команда. Что ЦСКА и демонстрирует. Было тяжело и непросто, "Локомотив" задал очень высокий темп. Но армейцы выдержали и укололи», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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    • Таким образом, ЦСКА победил «Локомотив» в серии со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

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