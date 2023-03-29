В «Урале» заявили, что полузащитник Влут находится в расположении команды

ответили на вопрос о ситуации с полузащитником команды

«Влут находится в расположении команды, вместе со всеми готовится к игре с "Зенитом" в Эмиратах. В Санкт-Петербург наша команда отправится 31 марта», — сообщили в СЭ.

В ноябре 2021 года автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил.

В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.

Прокуратура Нидерландов запросила три с половиной года тюремного заключения для футболиста «Урала».