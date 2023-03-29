Фергюсон о попадании в Зал славы АПЛ: Мной двигала история «МЮ»

Бывший главный тренерпрокомментировал попадание в Зал славы английской Премьер-лиги.

«Это огромная честь для меня. Но это не только моя заслуга. Я получил признание благодаря сотрудникам клуба и игрокам. Речь идет о работе в "Манчестер Юнайтед" и о той связи, которая была между нами на протяжении многих лет.

Моя работа заключалась в том, чтобы отправить болельщиков домой счастливыми. История "Юнайтед" и мои собственные ожидания — вот что двигало мной», — приводит слова Фергюсона ВВС.

Фергюсон завоевал 13 чемпионских титулов английской Премьер-лиги. Этот показатель до сих пор является лучшим в истории лиги.