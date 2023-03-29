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    Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были включены в Зал славы АПЛ

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    Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон и бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер включены в Зал славы английской Премьер-лиги. Об этом сообщает BBC.

    Сэр Алекс Фергюсон
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    Сэр Алекс Фергюсон

    Сэр Алекс Фергюсон вместе с «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу 13 раз. По этому показателю специалист стал самым успешным тренером в истории АПЛ.

    Арсен Венгер провел 22 года в «Арсенале». Специалист выиграл три чемпионских титула Премьер-лиги. Больше всего француз запомнился по работе с так называемой командой «непобедимых», одержавшей победу в чемпионате сезона 2003/2004 без единого поражения.

    Зал славы АПЛ был открыт в 2021 году. Его первыми членами стали Тьерри Анри, Алан Ширер, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

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