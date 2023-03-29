Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были включены в Зал славы АПЛ

Легендарный тренери бывший наставниквключены в Зал славы английской Премьер-лиги. Об этом сообщает BBC.

Сэр Алекс Фергюсон вместе с «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу 13 раз. По этому показателю специалист стал самым успешным тренером в истории АПЛ.

Арсен Венгер провел 22 года в «Арсенале». Специалист выиграл три чемпионских титула Премьер-лиги. Больше всего француз запомнился по работе с так называемой командой «непобедимых», одержавшей победу в чемпионате сезона 2003/2004 без единого поражения.

Зал славы АПЛ был открыт в 2021 году. Его первыми членами стали Тьерри Анри, Алан Ширер, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.