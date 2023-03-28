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    Мостовой: Важно не загубить Пиняева шумихой

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника национальной команды Сергея Пиняева в товарищеском матче с Ираком (2:0).

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    18-летний Пиняев в матче с Ираком стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

    «Вся острота и моменты в матче с Ираком шли от Пиняева. Одаренный парень. Природа наградила его прекрасными качествами. Важно сейчас не загубить его вот этой шумихой.

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    • Про Пиняева мы слышим уже давно. Еще пару лет назад я увидел его и сразу заметил в нем прекрасные качества.

    У него отличная стартовая скорость, за счет которой он уходит от соперников — это не всем дано. Главное, чтобы сейчас его на завалили комплиментами», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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