Слуцкий: Пиняев в матче с Ираком подтвердил свой высокий уровень

Известный тренервысказался по поводу игры полузащитника сборной Россиив товарищеском матче с Ираком (2:0).

18-летний Пиняев в матче с Ираком стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

«Все заголовки после матча с Ираком забирает Сергей Пиняев? Абсолютно справедливо, его гол — индивидуальный.

Всегда хорошо, когда появляется яркий и неординарный футболист. Он обречен на внимание, он обречен, что каждое его действие будет смотреться под увеличительным стеклом.

В этом есть и обратный эффект, как эффект Арсена Захаряна, например. Он провел яркий дебютный сезон, было много слухов о его переходе, а когда что-то не ладится, всё превращается в что-то другое.

Пиняев — молодец, нам всем очень приятно, что в российском футболе появляется интересный, яркий и самобытный игрок. Но должен быть баланс: в 18 лет мы должны его хвалить, но Сергей должен прекрасно понимать, что это больше авансом. Если бы такие действия у него были против Италии, Испании или условной Ирландии — одна оценка ситуации.

С Ираком он подтвердил свой высокий уровень, но Валерий Карпин особо отметил, что это было в игре со сборной Ирака. Мы должны радоваться и смотреть, как будет дальше развиваться несомненно этот большой талант», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.