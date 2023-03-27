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    Орлов: Пиняев напоминает Аршавина, удар даже посильнее

    Футбол Сборная России Футбол России
    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника сборной России Сергея Пиняева.

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    18-летний Пиняев в товарищеском матче с Ираком (2:0) стал автором гола в истории сборной России.

    «Теперь о Пиняеве. Сегодня, конечно, его день. Зрители и болельщики поняли, какой футболист у нас растет. При этом, считаю, Сергея нужно было больше использовать.

    Сильянов, который играл слева в обороне, мало пасовал игроку "Локомотива". Того же Хвичу гораздо чаще задействуют, нагружают в "Наполи", чаще отдают ему передачи. Почему? И Кварацхелия, и Пиняев способны обыграть один в один, сделать разницу. Наш молодой парень вселяет оптимизм. Таких резких, быстрых в российском футболе сейчас просто нет!

    Его гол — маленький шедевр. Индивидуальное мастерство на высоком уровне. Вот Пиняев напоминает мне Аршавина. Действует в похожей манере. Причем, мне кажется, у Сергея удар даже посильнее. Неслучайно он и угловые подает. Очень способный парень. Дай бог, чтобы голова не закружилось.

    Пиняев, как и Аршавин, дерзкий! Ничего и никого не боится. Для него нет авторитетов на поле. Берет игру на себя, тащит мяч. Как он разобрался с защитниками Ирака, когда забивал! Блеск! Он ведь в РПЛ то же самое демонстрирует.

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    • Так что не такая уж у нас и плохая сборная. Есть перспективы, есть молодежь, есть интересные исполнители. Пиняев, Обляков. Зиньковский может нестандартно сыграть. Однако спартаковцу немного недостает мощи и резкости. У парня светлая голова, но немного тягучий, что ли. Пиняев и травмированный сейчас Мостовой более взрывные! Захарян? Динамовец, конечно, с данными, но что-то с ним происходит... Не хватает стабильности», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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