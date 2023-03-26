Пиняев: Я конкретно не думал, что могу установить рекорд, но хотел забить

Полузащитник сборной Россиивысказался о матче против Ирака (2:0) и о том, что стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

«Мне сказали, что теперь являюсь самым молодым автором гола. Очень приятно. Я конкретно не думал, что могу установить рекорд, но хотел забить. Хочется приносить как можно больше пользы своей стране. Когда увидел мяч в воротах, то понял: "Наконец‑то". После этого понял, что можно выдохнуть.

В атаке мы много моментов создавали, но было много контратак у соперника. Нам могли забить два‑три мяча.

Во втором тайме в атаке у нас стало больше футболистов. После этого стало проще действовать впереди. У каждого футболиста атаки есть свобода в последней трети поля. Очень важно было сделать первое удачное действие, потом стало легче», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).