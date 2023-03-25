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    Федотов: У Чалова присутствуют задатки ложного форварда

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о нападающем Федоре Чалове.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Абсолютно верно подмечено, что Чалов может быть хорош и в роли второго нападающего, и при нынешней схеме 3-4-3 в роли крайнего форварда.

    Федя в матче с "Зенитом" нанес три удара, все — в створ. Каждый из них нес определенную угрозу, один стал голевым. Есть эпизоды, когда нужно брать ответственность на себя, и Чалов делает это. Очень важное качество для форварда, на мой взгляд.

    Вспомним этот гол: удар со средней дистанции является в данном случае ключевым. Хотя там была подстройка от Мойзеса, где он мог вкатывать на третьего, тогда атака развивалась бы по другому сценарию. Нападающий взял ответственность за удар на себя, и это привело к голу.

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    • Мы много смотрели, анализировали и сделали вывод, что у Феди присутствуют в том числе и задатки так называемого ложного форварда. Он может обыграть, может отдать, может подыграть. Для него не является проблемой участие в командных взаимодействиях. Чалов — разносторонний игрок», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

    В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 20 матчей, забил 12 мячей и сделал одну результативную передачу.

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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