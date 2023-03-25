Федотов: У Чалова присутствуют задатки ложного форварда

Главный тренер ЦСКАподелился мнением о нападающем

«Абсолютно верно подмечено, что Чалов может быть хорош и в роли второго нападающего, и при нынешней схеме 3-4-3 в роли крайнего форварда.

Федя в матче с "Зенитом" нанес три удара, все — в створ. Каждый из них нес определенную угрозу, один стал голевым. Есть эпизоды, когда нужно брать ответственность на себя, и Чалов делает это. Очень важное качество для форварда, на мой взгляд.

Вспомним этот гол: удар со средней дистанции является в данном случае ключевым. Хотя там была подстройка от Мойзеса, где он мог вкатывать на третьего, тогда атака развивалась бы по другому сценарию. Нападающий взял ответственность за удар на себя, и это привело к голу.

Мы много смотрели, анализировали и сделали вывод, что у Феди присутствуют в том числе и задатки так называемого ложного форварда. Он может обыграть, может отдать, может подыграть. Для него не является проблемой участие в командных взаимодействиях. Чалов — разносторонний игрок», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 20 матчей, забил 12 мячей и сделал одну результативную передачу.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.