начнут матч в 20:00 в группе I квалификации Евро-2024, 25.03.2023.

Последний матч между собой: Швейцария — Белоруссия 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Белоруссия» — «Швейцария». Коэффициент ставки — 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Швейцария»).

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