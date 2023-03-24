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    Васильев назвал игру сборной России в матче с Ираном мучением

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Экс-футболист «Динамо» Валерий Васильев раскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

    Сборная России
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    Сборная России

    «А она была, эта игра? Как можно оценивать то, чего нет? Я бы назвал это больше не игрой, а мучением. Есть, когда команда действительно, играет. А есть, когда просто мучается. Вот "Манчестер Сити" с Гвардиолой играет, а Россия, увы, мучается.

    Разве в атаке у нас есть какая-то игра? В трёх последних матчах забили всего-навсего лишь один гол, да и тот с пенальти. И играли при этом с далеко не самыми топовыми командами, не говоря уже про грандов.

    Видно же, что команда мучается. Моменты даются с большим трудом. Каждый удар по воротам будто выстрадан. По матчу с Ираном, кстати, у меня по игре в обороне ещё большее разочарование по сравнению с атакой», — цитирует Васильева «Евро-Футбол.Ру».

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