Васильев назвал игру сборной России в матче с Ираном мучением

Экс-футболистраскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«А она была, эта игра? Как можно оценивать то, чего нет? Я бы назвал это больше не игрой, а мучением. Есть, когда команда действительно, играет. А есть, когда просто мучается. Вот "Манчестер Сити" с Гвардиолой играет, а Россия, увы, мучается.

Разве в атаке у нас есть какая-то игра? В трёх последних матчах забили всего-навсего лишь один гол, да и тот с пенальти. И играли при этом с далеко не самыми топовыми командами, не говоря уже про грандов.

Видно же, что команда мучается. Моменты даются с большим трудом. Каждый удар по воротам будто выстрадан. По матчу с Ираном, кстати, у меня по игре в обороне ещё большее разочарование по сравнению с атакой», — цитирует Васильева «Евро-Футбол.Ру».

Сборная России сыграла вничью с Ираном 23 марта. Следующий товарищеский матч национальная команда проведет 26 марта против Ирака в Санкт-Петербурге.