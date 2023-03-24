Австралия — Эквадор: счет матча 3:1, обзор голов

Сборная Японии Фото: globallookpress.com
На голы Джексона Ирвина, Авера Мабиля и Гаранга Куола гости ответили голом престижа в исполнении Феликса Торреса.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Австралия — Эквадор 3:1
Голы: 1:0 Джексон Ирвайн (12'), 1:1 Феликс Торрес (23'), 2:1 Авер Мабиль (32'), 3:1 Гаранг Куол (84')
В еще одном матче сборные Японии и Уругвая в Токио сыграли вничью 1:1.
В составе Уругвая голом отметился Федерико Вальверде, а у Японии точный удар на счету Такумы Нисимуры.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Япония — Уругвай 1:1
Голы: 0:1 Федерико Вальверде (38'), 1:1 Такума Нисимура (75')
И, наконец, также ничьей (2:2) завершился контрольный поединок между национальными командами Южной Кореи и Колумбии.
На дубль Сон Хын Мина гости ответили точными ударами Хамеса Родригеса и Хорхе Карраскаля.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Южная Корея — Колумбия 2:2
Голы: 1:0 Сон Хын Мин (10'), 2:0 Сон Хын Мин (45 + 2'), 2:1 Хамес Родригес (47'), 2:2 Jorge Carrascal (49')