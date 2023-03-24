Австралия — Эквадор: счет матча 3:1, обзор голов

В товарищеском матче с участим национальных командв родных стенах переиграласо счетом 3:1.

На голы Джексона Ирвина, Авера Мабиля и Гаранга Куола гости ответили голом престижа в исполнении Феликса Торреса.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Австралия — Эквадор 3:1 Голы: 1:0 Джексон Ирвайн (12'), 1:1 Феликс Торрес (23'), 2:1 Авер Мабиль (32'), 3:1 Гаранг Куол (84')

В еще одном матче сборные Японии и Уругвая в Токио сыграли вничью 1:1.

В составе Уругвая голом отметился Федерико Вальверде, а у Японии точный удар на счету Такумы Нисимуры.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Япония — Уругвай 1:1 Голы: 0:1 Федерико Вальверде (38'), 1:1 Такума Нисимура (75')

И, наконец, также ничьей (2:2) завершился контрольный поединок между национальными командами Южной Кореи и Колумбии.

На дубль Сон Хын Мина гости ответили точными ударами Хамеса Родригеса и Хорхе Карраскаля.