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    Япония и Уругвай сыграли вничью, дубль Сона не помог Южной Кореи победить Колумбию

    Австралия — Эквадор: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Австралии Сборная Эквадора Сборная Южной Кореи Сборная Японии Сборная Уругвая Сборная Колумбии
    В товарищеском матче с участим национальных команд Австралия в родных стенах переиграла Эквадор со счетом 3:1.

    Сборная Японии
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    Сборная Японии

    На голы Джексона Ирвина, Авера Мабиля и Гаранга Куола гости ответили голом престижа в исполнении Феликса Торреса.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Австралия — Эквадор 3:1
    Голы: 1:0 Джексон Ирвайн (12'), 1:1 Феликс Торрес (23'), 2:1 Авер Мабиль (32'), 3:1 Гаранг Куол (84')

    В еще одном матче сборные Японии и Уругвая в Токио сыграли вничью 1:1.

    В составе Уругвая голом отметился Федерико Вальверде, а у Японии точный удар на счету Такумы Нисимуры.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Япония — Уругвай 1:1
    Голы: 0:1 Федерико Вальверде (38'), 1:1 Такума Нисимура (75')

    И, наконец, также ничьей (2:2) завершился контрольный поединок между национальными командами Южной Кореи и Колумбии.

    На дубль Сон Хын Мина гости ответили точными ударами Хамеса Родригеса и Хорхе Карраскаля.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Южная Корея — Колумбия 2:2
    Голы: 1:0 Сон Хын Мин (10'), 2:0 Сон Хын Мин (45 + 2'), 2:1 Хамес Родригес (47'), 2:2 Jorge Carrascal (49')
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