Семак о «Фенербахче»: Очень крепкая команда

Главный тренер «Зенита»прокомментировал результативную ничью с «Фенербахче» в товарищеском матче.

«Мы смотрели игры, изменений в составе много было и у нас, и у них. Понятно, что "Фенербахче" по потерянным очкам всего три уступает "Галатасараю". По уровню и качеству игры вполне может составить конкуренцию и выиграть чемпионат Турции. И в Лиге Европы играли с "Севильей", и смотрелись прилично. Немного не повезло, но могли пройти дальше.

Это говорит об уровне команды. Плюс большое количество игроков, которые играют в сборных. Обойма игроков большая — опытных, хороших. Не удивлен качеству их игры, учитывая приход тренера Жорже Жезуша. Очень крепкая команда», — цитирует Семака Sport24.