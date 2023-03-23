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    Семак о «Фенербахче»: Очень крепкая команда

    Футбол Товарищеские матчи Футбол России Зенит Футбол Турции Фенербахче
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результативную ничью с «Фенербахче» в товарищеском матче.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Мы смотрели игры, изменений в составе много было и у нас, и у них. Понятно, что "Фенербахче" по потерянным очкам всего три уступает "Галатасараю". По уровню и качеству игры вполне может составить конкуренцию и выиграть чемпионат Турции. И в Лиге Европы играли с "Севильей", и смотрелись прилично. Немного не повезло, но могли пройти дальше.

    Это говорит об уровне команды. Плюс большое количество игроков, которые играют в сборных. Обойма игроков большая — опытных, хороших. Не удивлен качеству их игры, учитывая приход тренера Жорже Жезуша. Очень крепкая команда», — цитирует Семака Sport24.

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