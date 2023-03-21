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    Слуцкий: Больше не пойду на футбол по Fan ID, буду смотреть дома

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    Известный тренер Леонид Слуцкий рассказал о своем опыте посещения матча РПЛ по карте болельщика (Fan ID).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    В минувшие выходные Слуцкий побывал на матче ЦСКА — «Зенит», который завершился победой «армейцев» со счетом 1:0.

    «Я сделал Fan ID, все хорошо, мне друг прислал билет в ложу на этот матч. Перед началом игры меня позвали в студию CSKA TV, однако турникеты, не знаю, так на всех стадионах или только на "ВЭБ Арене", не сочетаются между собой. Одни турникеты были для посещения студии, совсем другие — для дороги до своего места.

    Когда я пытался сканировать свой Fan ID, меня не пропускали, потому что он был в другой турникет. Хорошо, мне дали другой билет, я поменял Fan ID, каким-то образом прошел.

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    • Прошла студия, мне нужно выйти, но вновь через Fan ID. Турникет сломан, его делали 20 минут, собралась толпа, таких очередей не было даже в мавзолей Ленина в звездные годы. Через 20 минут я вышел, но даже пришлось умолять людей, потому что очередь была невероятной. Добежал до своего, нужно вновь зайти на Госуслуги, заново поменять билет. Прошел. Захожу дальше, там второй шлагбаум, мне говорят: "Где ваш билет?" А его нет, там должна быть горизонтальная штука, а мне друг просто прислал номер ложи и т.д. Они говорят, что не пропустят, а в матче уже идет 10-я минута, хотя я приехал на стадион больше чем за час до начала матча.

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    • Я уже был в стиле Киркорова: "do you want a scandal here?" (вы хотите скандала здесь? — прим.), потому что меня уже трясет: пришел посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь еще что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона и я чудом прошел. Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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