«Интернасьонал» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на «Зенит»

Бразильский «Интернасьонал» собирается обратиться в ФИФА по поводу трансфера бывшего нападающего командыиз «Зенита» в «Коринтианс», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Интернасьонал» утверждает, что в договоре о переходе футболиста в стан лидера РПЛ был пункт, согласно которому 10% от будущей продажи Алберто должны были быть выплачены его бывшему клубу.

«Зенит» не перевел «Интернасьоналу» средства, так как форвард покинул петербургскую команду в результате обмена с «Коринтианс», по итогам которого в российский клуб перешли защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос. Договор «Интернасьонала» с «Зенитом» предусматривал выплату с будущего перехода Алберто в другой клуб и в случае обмена.

Алберто защищал цвета «Интернасьонала» с 2020 по 2022 год, на его счету 31 мяч и пять передач в 89 матчах.