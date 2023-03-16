ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Не дотерпели. «Ливерпуль» не сумел вылететь из Лиги чемпионов с достоинством
  • 12:33
    • Инфантино переизбран президентом ФИФА
    Все новости спорта

    «Интернасьонал» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Трансферы Латинская Америка ФИФА
    Бразильский «Интернасьонал» собирается обратиться в ФИФА по поводу трансфера бывшего нападающего команды Юри Алберто из «Зенита» в «Коринтианс», сообщает Globo Esporte.

    Юри Алберто
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юри Алберто

    По информации источника, «Интернасьонал» утверждает, что в договоре о переходе футболиста в стан лидера РПЛ был пункт, согласно которому 10% от будущей продажи Алберто должны были быть выплачены его бывшему клубу.

    «Зенит» не перевел «Интернасьоналу» средства, так как форвард покинул петербургскую команду в результате обмена с «Коринтианс», по итогам которого в российский клуб перешли защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос. Договор «Интернасьонала» с «Зенитом» предусматривал выплату с будущего перехода Алберто в другой клуб и в случае обмена.

    Алберто защищал цвета «Интернасьонала» с 2020 по 2022 год, на его счету 31 мяч и пять передач в 89 матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» вновь будет удачен с нижегородцами
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выиграет ли «Байер» у «Ференцвароша» и во второй игре?
  • «Ференварош» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Отыграется ли «Фенербахче» против «Севильи»?
  • «Фенербахче» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры