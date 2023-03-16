Глава судей РФС: Арбитр должен был назначить пенальти за фол против Тюкавина в матче с «Зенитом»

Глава департамента судейства РФСпрокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче Кубка России между

На 63-й минуте арбитр Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти в ворота «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил в своей штрафной форварда московского клуба Константина Тюкавина.

«Заседание подошло к концу. Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Кубка России "Спартак" — "Урал" и "Зенит" — "Динамо". Все решения были единогласные.

В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. VAR правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» проиграл «Динамо» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.