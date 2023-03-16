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    Глава судей РФС: Арбитр должен был назначить пенальти за фол против Тюкавина в матче с «Зенитом»

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    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче Кубка России между «Зенитом» и «Динамо».

    Евгений Кукуляк
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    Евгений Кукуляк

    На 63-й минуте арбитр Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти в ворота «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил в своей штрафной форварда московского клуба Константина Тюкавина.

    «Заседание подошло к концу. Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Кубка России "Спартак" — "Урал" и "Зенит" — "Динамо". Все решения были единогласные.

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    • В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. VAR правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

    Напомним, «Зенит» проиграл «Динамо» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.

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