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    Спаллетти об игре с «Айнтрахтом»: Перед нами стоит большой вызов

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил игру команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Айнтрахтом».

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Перед нами стоит большой вызов, потому что его можно сравнить с первым финалом нашего сезона. Он может многое определить для команды, стать частью истории этого клуба.

    Не думаю, что это давит на команду, мы видели это уже несколько раз в текущем сезоне. Мы не испытываем головокружение от успехов. Я уверен в силе игроков, которые ещё раз покажут тот уровень, что они нам всегда демонстрировали.

    Конечно, так как это почти финал, я хочу видеть голодную команду, которая хочет добиться результата.

    Игра против команд с громкими именами в Европе? Думаю, моя команда, учитывая то, что она показывает мне каждый день, не боится никого. Но пока нам не нужно думать о Лиге чемпионов в целом, мы должны победить завтра вечером.

    "Айнтрахт" прошёл через группу с очень сильными командами. В прошлом году они выиграли в Барселоне. Мы полностью уважаем их уровень и работу Гласнера. Мы знаем, что это будет очень тяжёлый и очень трудный матч.

    Думать о следующих раундах было бы самонадеянно, и это не наш образ мыслей», — приводит слова Спаллетти Сalciomercato.com.

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