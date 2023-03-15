Спаллетти об игре с «Айнтрахтом»: Перед нами стоит большой вызов

Главный тренероценил игру команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Перед нами стоит большой вызов, потому что его можно сравнить с первым финалом нашего сезона. Он может многое определить для команды, стать частью истории этого клуба.

Не думаю, что это давит на команду, мы видели это уже несколько раз в текущем сезоне. Мы не испытываем головокружение от успехов. Я уверен в силе игроков, которые ещё раз покажут тот уровень, что они нам всегда демонстрировали.

Конечно, так как это почти финал, я хочу видеть голодную команду, которая хочет добиться результата.

Игра против команд с громкими именами в Европе? Думаю, моя команда, учитывая то, что она показывает мне каждый день, не боится никого. Но пока нам не нужно думать о Лиге чемпионов в целом, мы должны победить завтра вечером.

"Айнтрахт" прошёл через группу с очень сильными командами. В прошлом году они выиграли в Барселоне. Мы полностью уважаем их уровень и работу Гласнера. Мы знаем, что это будет очень тяжёлый и очень трудный матч.

Думать о следующих раундах было бы самонадеянно, и это не наш образ мыслей», — приводит слова Спаллетти Сalciomercato.com.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанцы одержали победу над «Айнтрахтом» (2:0). Ответная игра состоится 15 марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.