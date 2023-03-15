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    «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»

    «Наполи» — «Айнтрахт». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Айнтрахт»
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    «Наполи» выиграл первый матч 2:0
    15 марта в Неаполе местный «Наполи» примет франкфуртский «Айнтрахт» в рамках ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск. «Наполи» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 15 Марта 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 23:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Наполи»

    Неаполитанцы проводят просто идеальный сезон. После победы (2:0) в первом матче они уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов. Им осталось лишь довершить начатое во второй, домашней игре.

    «Голубые» пробились в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света благодаря тому, что выиграли свою группу. Они оказались сильнее английского «Ливерпуля», нидерландского «Аякса» и шотландского «Рейнджерс».

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    «Партенопейцы» успешно выступают и в чемпионате Италии. Команда из Неаполя уже одной ногой является чемпионом. В настоящий момент «Наполи» имеет в своем активе 68 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. Хвича Кварцхелия и компания опережают второй «Интер» на 18 баллов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Подопечные Лучано Спаллетти в последней игре одолели «Аталанту» (2:0), а до этого было поражение от «Лацио» (0:1), которое стало лишь вторым в текущем сезоне итальянской Серии А.

    «Айнтрахт»

    Команда из Франкфурта на групповом этапе Лиги чемпионов заняла второе место. «Орлы» пропустили вперед только английский «Тоттенхэм», но обошли португальский «Спортинг» и французский «Марсель».

    В чемпионате Германии дела у команды в последнее время обстоят не лучшим образом. В настоящий момент «Айнтрахт» занимает только шестое место в турнирной таблице.

    На счету команды Оливера Гласнера 40 очков. Она уже на пять пунктов отстает от зоны Лиги чемпионов, но вся борьба еще впереди. Выше франкфуртцев находятся «Унион», «Фрайбург» и «РБ Лейпциг». А «Боруссию» из Дортмунда и «Баварию» уже, скорее всего, не достать.

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    • «Айнтрахт» не смог выиграть последние три игры Бундеслиги. Команда сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1) и «Вольфсбургом» (2:2), а также проиграла «РБ Лейпцигу» (1:2).

    Прогноз и ставки

    По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является «Наполи», на победу которого можно поставить за 1,51.

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    Виктория «Айнтрахт» оценивается в 6,60, а ничья — в 4,50.

    «Наполи» сильнее и показывает отличный футбол на протяжении всего сезона, поэтому поставим на уверенную победу команды из Неаполя.

    Также рассмотрим вариант со ставкой на то, что обе команды забьют. Думается, что «Айнтрахт» сможет хоть раз за два матча поразить ворота соперника.

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    «Наполи» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на футбол. «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»
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