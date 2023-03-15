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    Канчельскис: Тупые англичане не берут сына на работу, потому что отец играл за сборную России

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о том, что его сына не берут на работу в Англии.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Сейчас в Дубае вот виделись. Также езжу в Англию, меня приглашают то из "Манчестера", то из "Эвертона". До коронавируса последний раз был. В принципе, ездил туда раз в полгода, а сейчас сложно.

    Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация — сын Андрей ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет.

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    • Да, и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует. Потом у него фамилия Канчельскис — не русская, а литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые. Там сейчас очень плохое отношение к русским», — приводит слова Канчельскиса «Р-Спорт».

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