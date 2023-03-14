Фердинанд оценил игру Санчо и Антони в «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитникрассказал, почему его не устраивает игра футболистов команды

«Если Антони посмотрит на свой сезон, он сядет и скажет: "Я не там, где хочу быть, не делаю то, что думал делать".

Да, временами он забивает важные голы, но, если Антони честен с самим собой, то он будет считать, что нужно добиться большего.

Есть один момент в игре Антони и Джейдона Санчо, который, по моему мнению, нужно улучшить. Я говорю про риск. Нельзя ничего добиться в матчах, если не рискуешь, нельзя выигрывать матчи и трофеи, не рискуя.

Мы, как фанаты, должны быть терпеливы к этому: не все начинают сходу показывать лучший футбол. Надеюсь, что ещё наступит то время, когда они покажут, на что способны», — приводит слова Фердинанда Goal.

В нынешнем сезоне Санчо провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу. Антони забил 3 гола за такое же количество матчей.