Ежов о поражении от ЦСКА: Осинькин сказал, что мы пробили дно

Защитник «Крыльев Советов»прокомментировал поражение от(0:4) в 19-м туре РПЛ.

«Сложно что-то говорить на самом деле. Просто вышли и… Как бы помягче сказать? Недоиграли. Всю борьбу проиграли, все мячи простые мы потеряли, все подборы подобрали футболисты ЦСКА. Оправдания нашей игре нет. Отвратительная игра получилась.

Игорь Витальевич (Осинькин — прим.) правильно сказал, что мы дно пробили. Это он сказал в раздевалке. Надо исправляться.

В оправдание не могу ничего сказать. Исправляться надо. Выхода нет. ЦСКА переиграл нас по всем пунктам. Счет закономерный», — приводит слова Ежова «Чемпионат».