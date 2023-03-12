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    Дубль Рабьо принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

    «Ювентус» — «Сампдория»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В Турине состоялся матч 26-го тура Серии А чемпионата Италии, в котором «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счетом 3:2.

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    До 26-й минуте хозяев забили два мяча благодаря удачным действиям Бремера и Адриена Рабьо. До перерыва гости успели проснуться и сравнять. У них отметились Филип Джуричич и Томмазо Оджелло.

    Во втором тайме дубль Адриена Рабьо позволил «Юве» выйти вперед. Туринцы выиграли с более комфортным счетом, хоть Душан Влахович и не забил с пенальти. В концовке встречи отметился Матиас Суле.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Сампдория 3:2
    Голы: 1:0 Бремер Глейсон (11'), 2:0 Адриен Рабьо (26'), 2:1 Томмазо Ауджелло (31'), 2:2 Филип Джуричич (32'), 3:2 Адриен Рабьо (64') Ювентус: Маттиа Перин, Бремер, Леонардо Бонуччи (Хуан Куадрадо, 46'), Данило, Маттиа Де Шильо (Федерико Гатти, 88'), Николо Фаджоли, Enzo Barrenechea (Мануэль Локателли, 46'), Адриен Рабьо, Филип Костич, Фабио Миретти (Матиас Соуле, 73'), Душан Влахович Сампдория: Маноло Габбьядини, Филип Джуричич (Хесе Родригес, 73'), Мехди Лери, Томмазо Ауджелло (Никола Мурру, 73'), Гарри Уинкс, Томас Ринкон (Лоренцо Малагрида, 83'), Алессандро Дзаноли, Бруно Амионе, Брам Нуйтинк (Flavio Paoletti, 76'), Корай Гюнтер, Martin Turk Предупреждения: Томас Ринкон (39'), Николо Фаджоли (59')

    У «Ювентуса» 38 очков, с которыми он занимает 7-е место. «Сампа» осталась на последнем месте с 12 баллами.

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