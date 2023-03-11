«Кадис» — «Хетафе»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с(2:1) в матче 25-го тура испанской Примеры.

Хозяева открыли счет на 39-й минуте встречи. Нападающий «Кадиса» Рубен Собрино после отличной передачи от партнера пробил головой в левый верхний угол ворот — 2:1.

«Хетафе» удалось сравнять счет лишь на 61-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота хозяев и форвард гостей Энес Унал совершил голевой удар в левый угол ворот.

На 80-й минуте встречи защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

В результате нарушения судья назначил пенальти в ворота «Хетафе». Реализовал одиннадцатиметровый полузащитник «Кадиса» Рубен Алькарас.

На 90+14-й минуте арбитр назначил очередной пенальти в ворота «Кадиса». Форвард «Хетафе» Энес Унал второй раз реализовал удар и спас свою команду от поражения — 2:2.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Хетафе 2:1 Голы: 1:0 Рубен Собрино (39'), 1:1 Энес Унал (пенальти) (61'), 2:1 Рубен Алькарас (пенальти) (82'), 2:2 Энес Унал (пенальти) (90 + 16') Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Альфонсо Эспино, Тео Бонгонда (Иван Алехо, 67'), Рубен Алькарас (Хосе Мари, 89'), Гонсало Эскаланте, Рубен Собрино, Рохер Марти, Серхио Гвардиола (Феде Сан Эметерио, 85') Хетафе: Энес Унал, Борха Майораль (Карлос Аленья, 77'), Мунир Эль-Хаддади (Фабрисио Анхилери, 72'), Анхель Альгобия (Луис Милья, 71'), Неманья Максимович (Хайме Мата, 90'), Хуан Иглесиас, Омар Альдерете, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес (Порту Кристиан, 71'), Давид Сория Предупреждения: Домингуш Дуарте (27'), Омар Альдерете (44'), Луис Эрнандес (60'), Фали Хименес (60'), Мунир Эль-Хаддади (72'), Домингуш Дуарте (80'), Рубен Собрино (90 + 1'), Хайме Мата (90 + 11'), Херемиас Ледесма (90 + 15')

После этого матча «Кадис» занимает 15-е место в турнирной таблице Примеры (27 очков). «Хетафе» располагается на 16-й строчке (26).