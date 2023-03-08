«Локомотив» хочет продлить контракт с Миранчуком

Московскийв ближайшее время хочет продлить контракт с полузащитником. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.

Действующее соглашение Миранчука с «железнодорожниками» рассчитано до 2024 года.

«Клуб действительно вышел с инициативой, исходящей от Дмитрий Ульянова. У нас была договоренность о том, что мы в ближайшее время встретимся по широкому спектру вопросов, есть ряд футболистов, дальнейшую судьбу которых надо обсуждать. Встреча должна была пройти перед матчем с "Ростовом", не получилось в силу определенных причин, возможно, состоится после матча с "Ахматом".

Надо понимать, что у нас доверительные отношения с Дмитрием (Ульяновым), но не все зависит от него, помимо него есть председатель совета директоров, и люди, которые связаны с клубом», — приводит слова Шпинева «Матч ТВ».

В текущем чемпионате России Антон Миранчук провел 16 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.