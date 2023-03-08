В «Локомотиве» рассказали, почему Баринов не перешел в «Бешикташ»

Спортивный директор «Локомотива»рассказал о переговорах с турецким», который хотел приобрести полузащитника

«Давайте четко зафиксируем, что в истории с Бариновым и "Бешикташем" не было никаких пяти миллионов евро, шести, семи и так далее. Всё это было на словах где‑то в турецких СМИ.

В клуб пришло одно единственное официальное предложение — на 1,5 миллиона (евро). Я считаю, это недостойное предложение и по отношению к футболисту, и по отношению к клубу. А дальше пошли какие‑то инсинуации: жонглирование цифрами, анонимные новости. Конкретики мы так и не увидели.

Дима — очень порядочный парень. Он не снизил требований к себе, наоборот, начал работать еще больше, хотя вроде бы куда еще больше‑то. Дима — душа компании, всё нормально. И он, и мы будем готовы к летнему трансферному окну.

Баринов не раз говорил, что хотел бы попробовать себя в Европе. Если будут адекватные предложения, естественно, их рассмотрим», — сказал Ульянов в интервью «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 13-е место в таблице РПЛ после 18 туров.