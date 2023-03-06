Слуцкий: Дзюба блестяще реализовал моменты в игре с «Ростовом»

Известный тренерпрокомментировал победунад(3:1) в гостевом матче 18-го тура РПЛ.

«Не могу сказать, что "Ростов" разочаровал, потому что формально встречалась команда, борющаяся за выживание, с командой, борющейся за тройку, но на самом деле, разницы в уровне мастерства нет, а если и есть, неизвестно в чью сторону.

Это самое главное отличие чемпионата России. Практически все команды — результат матча "Краснодар" — "Торпедо" это подтверждает -, могут отбирать очки друг у друга в зависимости от разных обстоятельств.

У "Ростова" тоже было несколько моментов: два у Байрамяна, сумасшедший у Голенкова, но клуб их не реализовал, а Артем Дзюба блестяще это сделал», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе» на Первом канале.