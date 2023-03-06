ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «МЮ»Исторический разгром. «Ливерпуль» устроил адский прием «красным дьяволам»
  • 13:11
    • Геркус раскрыл подробности несостоявшегося трансфера Дзюбы в «Торпедо»
  • 11:04
    • «Тоттенхэм» не планирует продлевать контракт с Конте
  • 10:33
    • Баринов высказался о срыве своего перехода в «Бешикташ»
  • 10:01
    • Дзюба: Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом
  • 09:55
    • Российский нападающий «Вегаса» признан третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Слуцкий: Дзюба блестяще реализовал моменты в игре с «Ростовом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Ростов РПЛ Футбол России
    Известный тренер Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:1) в гостевом матче 18-го тура РПЛ.

    Леонид Слуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий

    «Не могу сказать, что "Ростов" разочаровал, потому что формально встречалась команда, борющаяся за выживание, с командой, борющейся за тройку, но на самом деле, разницы в уровне мастерства нет, а если и есть, неизвестно в чью сторону.

    Это самое главное отличие чемпионата России. Практически все команды — результат матча "Краснодар" — "Торпедо" это подтверждает -, могут отбирать очки друг у друга в зависимости от разных обстоятельств.

  • Дзюба: Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом
  • Читайте по теме

    • У "Ростова" тоже было несколько моментов: два у Байрамяна, сумасшедший у Голенкова, но клуб их не реализовал, а Артем Дзюба блестяще это сделал», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе» на Первом канале.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» уверенно обыграет «Кубань»
  • «Кубань» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Недостатка в голах не будет!
  • «Брентфорд» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • После удара в Москве ЦСКА влепит ответку в гостях
  • «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кубань — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры