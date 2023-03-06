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    Представитель Дзюбы: Пытался удалить интимное видео из соцсетей, но стало понятно, что никак

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    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, рассказал, как пытался удалить интимное видео с участием игрока.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Честно говоря не помню, что написал Артему. Ничего особенного, на самом деле. Нужно было реагировать с профессиональной точки зрения — пытался заблокировать или удалить видео в социальных сетях. А сказал я обычные слова поддержки. О том, что надо через это пройти и быть сильнее.

    Мне кажется, тяжелее было не в тот день, а на следующий, когда был матч [»Зенита« с "Краснодаром"]. Он еще не забил пенальти. Сам Артем говорил: слеза тогда навернулась. Вся его карьера — как большой сценарий, будто сверху запрограммировали.

    Первая реакция медийщика, когда выходит негатив — постараться удалить, заблокировать или почистить. Понятно стало, что это не удалить. В первых моментах нам удалось это сделать (скрыть видео). Дальше думали, как поступить. Он записал откровенное, проникновенное видео и объяснил всю ситуацию. Он же не виноват, что его телефон взломали и выложили. А то, что он кому-то присылал… Кто из нас этого не делает. Делают, мне кажется, абсолютно все. А дальше как это восприняли…

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    • Меня забавляло, что Артем якобы тратит на пиар десятки миллионов. Я говорю: "Где миллионы-то мои, чувак?" Вот эти все федеральные каналы, "60 минут". В какой-то момент была адекватная поддержка, но в один момент она зашкаливала настолько, что общественность думала, что Артем все это заказал. Типа он тратит деньги на пиар, что у него своя пиар-машина», — сказал Гольдман в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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