Дзюба планирует стать тренером после завершения карьеры

, представитель нападающего «Локомотива», рассказал, что игрок планирует попробовать себя в роли тренера.

«Насколько я знаю, после завершения карьеры Артем хочет попробовать себя тренером. Но нельзя загадывать, жизнь покажет.

То, что он не пропадет, я точно могу сказать, в какую бы сферу не пошёл. Логично остаться в спорте, в футболе.

Не знаю, какой из него будет функционер, тут все зависит от команды. Мне кажется, нужно начать с тренерства, но это мое мнение. Но загадывать нельзя, знаю его судьбу, вдруг он окажется в театре», — сказал Гольдман в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.