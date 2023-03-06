ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «МЮ»Исторический разгром. «Ливерпуль» устроил адский прием «красным дьяволам»
  • 14:27
    • УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле
  • 14:14
    • Стало известно, когда «Реал» может уволить Анчелотти
  • 13:36
    • «Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву
  • 13:11
    • Геркус раскрыл подробности несостоявшегося трансфера Дзюбы в «Торпедо»
  • 11:04
    • «Тоттенхэм» не планирует продлевать контракт с Конте
    Все новости спорта

    Дзюба планирует стать тренером после завершения карьеры

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Артём Дзюба Локомотив РПЛ Футбол России
    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, рассказал, что игрок планирует попробовать себя в роли тренера.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Насколько я знаю, после завершения карьеры Артем хочет попробовать себя тренером. Но нельзя загадывать, жизнь покажет.

    То, что он не пропадет, я точно могу сказать, в какую бы сферу не пошёл. Логично остаться в спорте, в футболе.

  • Дзюба: Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом
  • Читайте по теме

    • Не знаю, какой из него будет функционер, тут все зависит от команды. Мне кажется, нужно начать с тренерства, но это мое мнение. Но загадывать нельзя, знаю его судьбу, вдруг он окажется в театре», — сказал Гольдман в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» уверенно обыграет «Кубань»
  • «Кубань» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Недостатка в голах не будет!
  • «Брентфорд» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • После удара в Москве ЦСКА влепит ответку в гостях
  • «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кубань — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры