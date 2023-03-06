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    Черчесов высказался о возможном возвращении российских клубов в европейский футбол

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который сейчас работает в венгерском «Ференцвароше», рассказал о возможном возвращении российских клубов в европейский футбол.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Ситуация очень неприятная, в какой-то степени или вообще несправедливая, потому что спорт — это спорт, а политика — это политика. Но надо воспринимать эту ситуацию такой, какая она есть.

    У каждого клуба свои возможности, цели и история, и каждому клубу надо определить приоритеты и двигаться дальше.

    Потому что день икс наступит, всё откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться ещё год-два», — приводит слова Черчесова ТАСС.

    Напомним, что в 2022 году ФИФА и УЕФА заявили о решении отстранить сборную России и российские клубы от участия в официальных международных матчах.

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