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    Хави: Отсутствие реализации заставляет нас страдать до самых последних минут

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался относительно матча 24-го тура испанской Примеры против «Валенсии» (1:0).

    Хави Эрнандес
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    Хави Эрнандес

    «Нужно уметь закрывать игру. У нас было много возможностей закрыть все вопросы в этом матче, но мы этого не делали, и в конце концов с дождались удаления Араухо, после чего нам пришлось немного пострадать. В подобных матчах мы должны добиваться комфортной победы, но отсутствие реализации заставляет нас страдать до самых последних минут.

    Удаление Араухо очевидное, он был последним защитником перед воротами. Обидно, потому что это был контролируемый момент, мы не очень хорошо справились с ситуацией… Но это логичная красная карточка», — приводит слова Хави Marca.

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