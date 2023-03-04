начнут матч в 20:30 в немецкой Бундеслиге, 04.03.2023.

Последний матч между собой: Бавария — Штутгарт 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария». Коэффициент ставки — 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бавария»).

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