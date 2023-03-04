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    «Бавария» не заметит швабов

    «Штутгарт» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Бундеслига, 4 марта 2023 года

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    Томас Мюллер
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 20:30 мск. «Штутгарт» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Марта 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 20:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» в нынешнем сезоне реально борется за выживание. На текущий момент команда идет на 15 месте в таблице.

    Швабы крайне редко побеждают. В 22 турах Бундеслиги команда смогла добыть всего лишь 4 победы.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Бавария

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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Штутгарт» на выезде потерпел поражение от «Шальке» (2:1).

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    До того швабы разгромили «Кельн» (3:0). Так что с пресловутой стабильностью «Штутгарт» явно не дружит.

    «Штутгарт» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Например, как в матче первого круга, когда швабы расписали мировую с мюнхенцами (2:2).

    «Бавария»

    Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге, и это никого не удивляет. Правда, команда имеет столько же очков, сколько и дортмундская «Боруссия» — 46.

    При этом «Бавария» традиционно сильна в плане реализации. Мюнхенцы настреляли уже 64 гола в 22 матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата команда добыла важнейшие три очка. Дома был разгромлен берлинский «Унион» (3:0).

    Поединки со швабами для команды складываются традиционно успешно. Из 5 последних поединков было выиграно 3.

    И уж наверняка «Бавария» будет активно атаковать на протяжении всей встречи. Благо, забивать в составе команды есть кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.47.

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    На викторию «Штутгарта» дают — 6.85, ничья оценена — в 5.25.

    Мюнхенцы выглядят куда сильнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать на протяжении всего поединка.

    Наш прогноз — Фора «Баварии» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.

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    «Штутгарт» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» не заметит швабов
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