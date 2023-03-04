«Штутгарт»
«Штутгарт» в нынешнем сезоне реально борется за выживание. На текущий момент команда идет на 15 месте в таблице.
Швабы крайне редко побеждают. В 22 турах Бундеслиги команда смогла добыть всего лишь 4 победы.
Коэффициенты матча Штутгарт — Бавария
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Штутгарт» на выезде потерпел поражение от «Шальке» (2:1).
До того швабы разгромили «Кельн» (3:0). Так что с пресловутой стабильностью «Штутгарт» явно не дружит.
«Штутгарт» наверняка постарается добыть хотя бы балл. Например, как в матче первого круга, когда швабы расписали мировую с мюнхенцами (2:2).
«Бавария»
Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге, и это никого не удивляет. Правда, команда имеет столько же очков, сколько и дортмундская «Боруссия» — 46.
При этом «Бавария» традиционно сильна в плане реализации. Мюнхенцы настреляли уже 64 гола в 22 матчах.
В минувшем туре чемпионата команда добыла важнейшие три очка. Дома был разгромлен берлинский «Унион» (3:0).
Поединки со швабами для команды складываются традиционно успешно. Из 5 последних поединков было выиграно 3.
И уж наверняка «Бавария» будет активно атаковать на протяжении всей встречи. Благо, забивать в составе команды есть кому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.47.
На викторию «Штутгарта» дают — 6.85, ничья оценена — в 5.25.
Наш прогноз — Фора «Баварии» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.