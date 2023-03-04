Бывший главный тренер «Наполи»: Я буду завидовать Спаллетти до смерти

Маурицио Сарри Фото: globallookpress.com
«Какой "Наполи" лучше, мой или Спаллетти? Красавицы бывают разные. Если вам нравятся блондинки, то если мимо вас пройдёт красивая брюнетка, то вы скажете, что она некрасивая. Я буду завидовать Спаллетти до смерти.
Он был феноменом, вместе с клубом и спортивным директором у них хватило смелости сделать то, чего никто раньше не делал», — приводит слова Сарри Tuttomercatoweb.
«Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 65-ю очками в активе. «Лацио» располагается на 2-й позиции (48).
Сарри возглавлял «Наполи» в период с 2015 по 2018 год. Спаллетти был назначен главным тренером неаполитанцев в 2021 году.