Бывший главный тренер «Наполи»: Я буду завидовать Спаллетти до смерти

Главный тренер, который ранее возглавлялоценил работув неаполитанском клубе.

«Какой "Наполи" лучше, мой или Спаллетти? Красавицы бывают разные. Если вам нравятся блондинки, то если мимо вас пройдёт красивая брюнетка, то вы скажете, что она некрасивая. Я буду завидовать Спаллетти до смерти.

Он был феноменом, вместе с клубом и спортивным директором у них хватило смелости сделать то, чего никто раньше не делал», — приводит слова Сарри Tuttomercatoweb.

«Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 65-ю очками в активе. «Лацио» располагается на 2-й позиции (48).

Сарри возглавлял «Наполи» в период с 2015 по 2018 год. Спаллетти был назначен главным тренером неаполитанцев в 2021 году.