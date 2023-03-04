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    Бывший главный тренер «Наполи»: Я буду завидовать Спаллетти до смерти

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    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри, который ранее возглавлял «Наполи» оценил работу Лучано Спаллетти в неаполитанском клубе.

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    «Какой "Наполи" лучше, мой или Спаллетти? Красавицы бывают разные. Если вам нравятся блондинки, то если мимо вас пройдёт красивая брюнетка, то вы скажете, что она некрасивая. Я буду завидовать Спаллетти до смерти.

    Он был феноменом, вместе с клубом и спортивным директором у них хватило смелости сделать то, чего никто раньше не делал», — приводит слова Сарри Tuttomercatoweb.

    «Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 65-ю очками в активе. «Лацио» располагается на 2-й позиции (48).

    Сарри возглавлял «Наполи» в период с 2015 по 2018 год. Спаллетти был назначен главным тренером неаполитанцев в 2021 году.

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