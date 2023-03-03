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    Осимхен о Серии А: Мы почти достигли победы, жертвуем всем ради чемпионства

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о целях команды на остаток сезона. Футболист отметил, что футболисты команды готовы на все ради победы в Серии А.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Сейчас март, и у нас ещё есть время. Но да, я хочу, чтобы мы выиграли всё. Мы поставили на это свои жизни. Мы хотим достичь этого. Мы заслуживаем этого и жертвуем всем ради победы.

    Мы почти достигли цели, но сейчас мы не можем позволить себе отвлекаться. Наш менталитет не поменялся, он одинаковый как в Италии, так и в Европе: навязывать свою игру и побеждать.

    Мы всегда можем положиться друг на друга. Если у кого-то возникли проблемы, каждый из нас готов протянуть руку помощи. Это довольно трудно объяснить тем, кто не испытывал подобного.

    Общая вера приносит пользу коллективу. А когда ты веришь в себя, ты чувствуешь себя сильнее, а когда ты сильный, ты побеждаешь», — приводит слова Осимхена Corriere della Sera.

    «Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 65-ю очками в активе. Ближайший преследователь отстает от неаполитанцев на 18 баллов.

    Осимхен сыграл 20 матчей в чемпионате Италии за «Наполи», забил 19 голов и сделал 3 голевые передачи.

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