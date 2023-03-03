Осимхен о Серии А: Мы почти достигли победы, жертвуем всем ради чемпионства

Нападающийрассказал о целях команды на остаток сезона. Футболист отметил, что футболисты команды готовы на все ради победы в Серии А.

«Сейчас март, и у нас ещё есть время. Но да, я хочу, чтобы мы выиграли всё. Мы поставили на это свои жизни. Мы хотим достичь этого. Мы заслуживаем этого и жертвуем всем ради победы.

Мы почти достигли цели, но сейчас мы не можем позволить себе отвлекаться. Наш менталитет не поменялся, он одинаковый как в Италии, так и в Европе: навязывать свою игру и побеждать.

Мы всегда можем положиться друг на друга. Если у кого-то возникли проблемы, каждый из нас готов протянуть руку помощи. Это довольно трудно объяснить тем, кто не испытывал подобного.

Общая вера приносит пользу коллективу. А когда ты веришь в себя, ты чувствуешь себя сильнее, а когда ты сильный, ты побеждаешь», — приводит слова Осимхена Corriere della Sera.

«Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 65-ю очками в активе. Ближайший преследователь отстает от неаполитанцев на 18 баллов.

Осимхен сыграл 20 матчей в чемпионате Италии за «Наполи», забил 19 голов и сделал 3 голевые передачи.