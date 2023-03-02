Федотов о «Крыльях Советов»: К каждому сопернику надо относиться с уважением

Главный тренер ЦСКАоценил предстоящего соперника в Кубке России. Его команда сыграет с «Крыльями Советов».

«В Кубке на любой стадии к каждому сопернику надо относиться с уважением. "Крылья Советов" в двухматчевом противостоянии выбили московское "Динамо". 12 марта мы с ними играем в чемпионате, будет хорошая возможность соперника изучить и лучше подготовиться. Как у нас, так и у них. Думаю, нас ждет очень интересное противостояние», — цитирует Федотова пресс-служба ЦСКА.

Первый матч будет назначен на период с 14 по 16 марта. Ответная встреча состоится с 4 по 6 апреля.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Краснодар», а «Крылья Советов» благодаря домашней победе одолел «Динамо».