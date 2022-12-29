Влашич поделился впечатлением от чемпионата мира в Катаре

Полузащитник сборной Хорватии ивысказал мнение о чемпионате мира в Катаре.

«После чемпионата мира у меня было шесть выходных, но я тренировался дома не останавливаясь. Я не могу дождаться официальных матчей.

Что касается чемпионата мира, это невероятный опыт. Я навсегда запомню победу над Бразилией в серии пенальти и когда мы получили медали за третье место, а потом вернулись в Хорватию.

Люди нас ждали, и мы вместе праздновали. Их было очень много, это было очень красиво», — приводит слова Влашича Torino Channel.

Напомним, что сборная Хорватии заняла 3-е место на мундиале, обыграв в последнем матче Марокко (2:1).