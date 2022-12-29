Последний матч между собой: «Галатасарай» — «Сивасспор» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сивасспор» — «Галатасарай». Коэффициент ставки — 2.08.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Галатасарай»).
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