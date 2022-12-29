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    Сивасспор — Галатасарай. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.12.2022 в 17:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Сивасспор — Галатасарай

    Футбол Сивасспор Галатасарай
    В 17:00 29.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сивасспор — Галатасарай в турецской футбольной Суперлиге.

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    Последний матч между собой: «Галатасарай» — «Сивасспор» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сивасспор» — «Галатасарай». Коэффициент ставки — 2.08.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Галатасарай»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сивасспор — Галатасарай.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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