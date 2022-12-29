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    Отберет ли «Сивасспор» очки у «Галатасарая»?

    «Сивасспор» — «Галатасарай». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Турции, 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Галатасарай»
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    «Галатасарай» — потенциальный лидер Суперлиги
    В рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Сивасспор» на своем поле примет «Галатасарай». Встреча пройдет 29 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Сивасспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 29 Декабря 2022 года
    Сивасспор
  • Сивас
    •  Сивасспор 17:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Сивасспор»

    Хозяева поля находятся в зоне вылета, а именно на 16-й строчке. Команда набрала 14 баллов за 15 туров.

    В декабре «Сивассспор» провел три товарищеских матча. Клуб обыграл «Партизани» (2:0), «Саабрюккен» (2:1) и «Анкарагюджю» (2:0).

    Также он разгромил «Эрокспор» (5:2) в Кубке страны. Последняя игра состоялась 24 декабря, когда уже в чемпионате была обыграна «Касымпаша» (2:1).

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    Таким образом, клуб выиграл пять последних матчей при шести поединках без поражений, поэтому он способен создать проблемы фавориту.

    «Галатасарай»

    Свой первый официальный матч с начала международной паузы «Галатасарай» провел в Кубке Турции, где обыграл «Кечиоренгюджю». Ему хватило одного гола.

    Перед этим команда провела 5 товарищеских поединков, но выиграть смогла лишь в одном — у «Тулузы» со счетом 2:1. Помимо этого были поражения от «Райо Вальекано» (0:1), «Вильярреала» (3:4) и «Лацио» (1:2).

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  • 24/12/2022

    • В первом после возобновления чемпионата Турции поединке клуб обыграл на своем поле «Истанбулспор» (2:1) и вышел в лидеры первенства.

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив выиграл, так что находится в отличной форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично называют фаворитом «Галатасарай» — 1,75, успех «Сивасспора» оценивается в 4,50, ничья — в 3,85.

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    Вышеуказанная победная и беспроигрышная серия хозяев поля позволяет рассчитывать на их непроигрыш.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Сивасспор» не проиграет за 2,08.

    Еще один вариант ставки — «Сивасспор» забьет во втором тайме за 2,05. В трех из четырех последних матчей во всех турнирах клуб забивал после перерыва, а значит такой сценарий более чем вероятен.

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    «Сивасспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Сивасспор» очки у «Галатасарая»?
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