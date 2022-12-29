В рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Сивасспор» на своем поле примет «Галатасарай». Встреча пройдет 29 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Сивасспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сивасспор»

Хозяева поля находятся в зоне вылета, а именно на 16-й строчке. Команда набрала 14 баллов за 15 туров.

В декабре «Сивассспор» провел три товарищеских матча. Клуб обыграл «Партизани» (2:0), «Саабрюккен» (2:1) и «Анкарагюджю» (2:0).

Также он разгромил «Эрокспор» (5:2) в Кубке страны. Последняя игра состоялась 24 декабря, когда уже в чемпионате была обыграна «Касымпаша» (2:1).

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Таким образом, клуб выиграл пять последних матчей при шести поединках без поражений, поэтому он способен создать проблемы фавориту.

«Галатасарай»

Свой первый официальный матч с начала международной паузы «Галатасарай» провел в Кубке Турции, где обыграл «Кечиоренгюджю». Ему хватило одного гола.

Перед этим команда провела 5 товарищеских поединков, но выиграть смогла лишь в одном — у «Тулузы» со счетом 2:1. Помимо этого были поражения от «Райо Вальекано» (0:1), «Вильярреала» (3:4) и «Лацио» (1:2).

В первом после возобновления чемпионата Турции поединке клуб обыграл на своем поле «Истанбулспор» (2:1) и вышел в лидеры первенства.

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив выиграл, так что находится в отличной форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом «Галатасарай» — 1,75, успех «Сивасспора» оценивается в 4,50, ничья — в 3,85.

Вышеуказанная победная и беспроигрышная серия хозяев поля позволяет рассчитывать на их непроигрыш.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Сивасспор» не проиграет за 2,08.

Еще один вариант ставки — «Сивасспор» забьет во втором тайме за 2,05. В трех из четырех последних матчей во всех турнирах клуб забивал после перерыва, а значит такой сценарий более чем вероятен.