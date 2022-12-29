Противостояние «Барсы» и «Реала», мотивация Бензема, проблемы «Атлетико» и падение «Севильи». Главные вопросы перед возобновлением испанского сезона

Сможет ли «Барселона» выиграть чемпионский титул?

«Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги по итогам 14-ти туров. Каталонцы опережают «Реал» на два очка благодаря волевой победе над «Осасуной» (2:1) как раз незадолго до чемпионата мира. А отрыв от идущего «Реал Сосьедада» составляет уже девять очков. Судя по всему, за в чемпионской гонке на этот раз будут участвовать только две команды.

В прошлом сезоне «Реал» сделал дубль, выиграв и Ла Лигу, и Кубок Испании. И по большинству показателей «Королевский клуб», возможно, все еще немного опережает «Барсу», как показал их очный матч в октябре. «Мадрид» обыграл каталонцев на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:1. Но есть подозрение, что настрой и мотивация «Барсы» может стать ключевым нюансом в борьбе за титул.

Роберт Левандовский globallookpress.com

«Барселона» не выигрывала чемпионата с 2019 года, это ее самая длинная серия без побед в Ла Лиге с 2004 года. Более того, два из трех предыдущих сезонов сине-гранатовые завершили без трофеев. И им наверняка простили бы еще один такой сезон, если бы клуб сделал ставку на молодежь.

Однако прошлым летом «Барселона» потратила на приобретение новых игроков 150 миллионов евро. И столь ощутимые финансовые расходы можно оправдать только титулами. Из Лиги чемпионов команда Хави уже вылетела, поэтому теперь все ее внимание будет сфокусировано на Ла Лиге.

«Ла Лига — наш абсолютный приоритет», — заявил в одном из недавних интервью президент «Барсы» Жоан Лапорта.

А Хави и вовсе считает, что от результата в чемпионате Испании зависит его будущее в команде.

«Барса» выиграла 12 из 14-ти предыдущих матчей. Команда Хави — это смесь опыта и молодости. Роберт Левандовский забил уже 13 мячей в Ла Лиге. Правда, три ближайшие игры польский форвард пропустит из-за дисквалификации. Это, безусловно, неприятный момент, но, с другой стороны, будет интересно понаблюдать, на что способна «Барселона» без своего главного бомбардира.

Сможет ли Бензема помочь «Реалу» обогнать «Барселону»?

Осенняя часть сезона получилась странной как для «Реала», так и для Карима Бензема. «Мадрид» ни разу не проиграл в первых 16-ти матчах, и эта серия казалась плавным продолжением предыдущей кампании. Но как раз незадолго до перерыва «Реал» потерял очки в матчах с «Жироной» и «Райо Вальекано», из-за чего оказался позади своего главного конкурента.

В октябре Бензема наконец-то выиграл Золотой мяч, но даже с учетом этого можно сказать, что начало сезона получилось для него не самым удачным. Из-за постоянных мышечных повреждения Карим участвовал всего лишь в семи из 14 матчей Ла Лиги (правда, ему все равно удалось забить пять мячей).

Карим Бензема globallookpress.com

Однако после того, что случилось в Катаре (главный тренер сборной Фраанции Дидье Дешам, похоже, преждевременно пришел к выводу, что Бензема не сможет сыграть на чемпионате мира), он снова будет максимально мотивирован доказать, что вместе с ним «Реал» по-прежнему остается одним из главных претендентов на всевозможные титулы.

Голевые подвиги Бензема в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов выглядели как миссия одного человека, который стремится к долгожданной победе в голосовании за Золотой мяч. Вполне вероятно, что на этот раз француз постарается доказать, что Дешам был неправ, не позволив ему сыграть на чемпионате мира.

Реальность такова, что «Мадрид» отстает от лидера всего на два очка, несмотря на то, что Бензема до сих пор толком не играл. «Реал» компенсировал отсутствие француза с помощью Винисиуса Жуниора (шесть мячей в Ла Лиге), Родриго (четыре) и Федерико Вальверде (шесть). Несложно догадаться, что будет дальше, если к ним присоединится бодрый и голодный Бензема.

Кто еще финиширует в топ-4?

В чемпионате Испании с учетом проблем «Севильи» и «Атлетико» намечается ожесточенная борьба за место в еврокубках. Представители Страны басков, «Реал Сосьедад» и «Атлетик», занимают третье и четвертое места соответственно. Но тут надо понимать, что расстояние между третьим и 11-м местом составляет на данный момент всего семь очков. Все может очень быстро измениться.

«Реал Сосьедад» был близок к попаданию в ЛЧ в течение трех предыдущих сезонов, когда дважды финишировал шестым и один раз пятым. Благодаря тому, что вот-вот в составе вернется Микель Оярсабаль, вполне вероятно, что в этом сезоне клуб из Сан-Себастьяна наконец-то достигнет своей цели.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

Ожидается, что в четверке лучших завершит сезон и «Атлетико», но, глядя на то, как «матрасники» спотыкались перед перерывом, от подобных выводов пока лучше воздержаться.

У «Реал Сосьедада» на данный момент 26 очков, еще три команды — «Атлетик», «Атлетико» и «Бетис» — набрали по 24 очка. Совсем рядом с ними находятся «Осасуна» (23) и «Райо Вальекано» (22), но вряд ли у них хватит ресурсов на всю дистанцию. А еще есть «Вильярреал» (21 очко) и «Валенсия» (19), о которых тоже не стоит забывать.

Время Симеоне в «Атлетико» подошло к концу?

Оптимистично настроенные болельщики «Атлетико» считают, что после перезагрузки команда значительно лучше проведет вторую половину сезона. Тем более теперь в ее составе есть три чемпиона мира — Родриго Де Пауль, Науэль Молина и Анхель Корреа, а также Антуан Гризманн, проигравший вместе с Францией в финале ЧМ-2022.

Ну и самый главный аргумент — «Атлетико» не придется отвлекаться на еврокубки. Это позволит «матрасникам» сконцентрироваться на борьбе за место в четверке лучших и за победу в Кубке Испании.

Однако есть и те, кто не верит в «Атлетико». Например, из-за ухода Матеуса Куньи и возможной продажи Жоау Феликса. Кроме того, совсем не добавила оптимизма вымученная победа над скромным «Арентейро» в Кубке Испании. И пока что ничего не указывает на то, что в ближайшее время станет лучше.

Диего Симеоне globallookpress.com

Вылет из Лиги чемпионов был унизительным моментом для «Атлетико». Команда Диего Симеоне заняла последнее место в группе с «Порту», «Брюгге» и «Байером», не попав даже в Лиге Европы.

В Ла Лиге «Атлетико» тоже забуксовал, выиграв лишь один из пяти матчей перед перерывом. «Матрасники» проиграли на выезде «Кадису» и «Мальорке».

Тем не менее, в таблице «Атлетико» находится на пятом месте, отставая от идущего четвертым «Атлетика» только по дополнительным показателям.

Цели Симеоне на оставшуюся часть сезона были озвучены в открытом письме гендиректора клуба Мигеля Анхеля Хиля после вылета из ЛЧ: прежде всего, это попадание в следующий розыгрыш самого престижного турнира Европы, который обеспечит «Атлетико» финансовую стабильность. И помимо этого, мадридский клуб не скрывает своих амбиций в Кубке Испании.

Симеоне уже неоднократно списывали, говорили, что его время ушло, но до сих пор он кажлый раз находил выход из непростой ситуации. Но есть подозрение, что это испытание может стать для него самым сложным.

Посткатарское похмелье

У Ла Лиги было самое большое количество представителей на чемпионате мира в Катаре. Сразу десять игроков из испанского чемпионата стали участниками финального матча между Аргентиной и Францией. При этом еще пять человек остались в запасе аргентинской сборной.

В составе Хорватии и Марокко, которые встретились в матче за третье место, тоже были футболисты из Ла Лиги, в том числе 37-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, который провел в Катаре все семь матчей.

Лука Модрич globallookpress.com

У «Барселоны» было 17 футболистов на ЧМ-2022 — больше, чем у любого другого клуба. Но все они, за исключением французов Жюля Кунде и Усмана Дембеле, вернулись в расположение клуба еще до четвертьфинала.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заметил, что те, кто участвовал в ЧМ, были в гораздо лучшей форме, чем те, кто не играл в Катаре. И преимущество «Барсы» заключается в том, что ее большинство ее игроков не участвовали в самых изнурительных матчах мундиаля.

А вот десяти аргентинцам из Ла Лиги (у «Севильи» и «Атлетико» по три игрока, у «Вильярреала» и «Бетиса» — по два) может потребоваться несколько недель отдыха, прежде чем они снова вернутся на футбольное поле. После такого триумфа невозможно за пару дней прийти в себя.

При этом в испанских клубах уверены, что последствия будут не сейчас, а позже, весной. Вряд ли всем хватит сил на столь энергозатратную кампанию.

Битва за выживание

Достаточно взглянуть на турнирную таблицу, чтобы стало ясно, какая команда, скорее всего, покинет элитный дивизион. «Эльче» набрал в 14-ти турах всего лишь четыре очка. А еще они пропустили уже 31 мяч — и это худший показатель в лиге.

И есть что, в последних четырех матчах перед перерывом «Эльче» набрал всего лишь одно очко, несмотря на то, что его соперниками были команды из нижней части таблицы — «Эспаньол», «Хетафе», «Вальядолид» и «Жирона». Сомнительно, что они останутся в Ла Лиге на следующий сезон.

«Эльче» набрал всего лишь четыре очка в 14-ти матчах Ла Лиги globallookpress.com

Между тем, «Кадис» шикарно провел декабрьские товарищеские матчи, обыграв «Манчестер Юнайтед» (4:2) и «Рому» (3:0).

«Сельта», которая опережает «Кадис» и «Севилью» всего лишь на одно очко, незадолго до перерыва пригласила нового главного тренера — вместо уволенного Эдуардо Коудета был назначен Карлуша Карвальяла. Но, как обычно, основные надежды на спасение связаны с многолетним лидером команды Яго Аспасом.

Рядом с зоной вылета также находятся «Эспаньол» и «Хетафе», которые находятся на расстоянии одного очка от зоны вылета. Пока что их перспективы находятся под вопросом. То же самое можно сказать о «Вальядолиде», «Жироне» и «Альмерии».

Сможет ли Сампаоли спасти «Севилью» от вылета?

Самая примечательная история в чемпионате Испании в этом сезоне связана с «Севильей». В прошлом году в этом время они были главным конкурентом «Реала» в борьбе за титул. Но в конце концов андалусийцы финишировали четвертыми, пропустив вперед «Барсу» и «Атлетико».

Тяжелый старт в этом сезоне привел к увольнению Хулена Лопетеги, после чего в команду вернулся харизматичный аргентинец Хорхе Сампаоли. Однако и после этого результаты не улучшились. «Севилья» набрала в 14-ти турах лишь 11 очков и на данный момент находится в тройке худших. Ниже только «Кадис» и «Эльче».

Хорхе Сампаоли globallookpress.com

После возвращения в элитный дивизион в 2001 году «Севилья» ни разу не опускалась за пределы первой десятки. В четырех из шести предыдущих сезонов они финишировали в четверке лучших. И поэтому удивительно, что такая команда свалилась почти на дно.

У «Севильи» есть три аргентинца, которые только что стали чемпионами мира, в том числе Гонсало Монтьель, забивший победный пенальти в финале, а также марокканцы Юссеф Эн-Несири и Яссин Буну. Плюс опытнейшие Иван Ракитич и Хесус Навас.

Однако есть и явные признаки командного кризиса. Не так давно клуб расторг контракт с Иско, у которого не сложились отношения с руководством клуба.

У Сампаоли впереди очень много работы. И первым тестом станет предстоящий гостевой матч против «Сельты».

За кем еще следить?

Если бы вы были лучшим игроком чемпионата мира (если не считать Лионеля Месси, конечно), то почему бы не повторить то же самое в Ла Лиге? В начале сезона у Антуана Гризманна не было возможности регулярно выходить на поле из-за конфликта между «Атлетико» и «Барсой», но даже в этой ситуации ему удалось забить пять мячей. Можно не сомневаться, то француз станет ключевым игроком команды во втором половине сезоне.

Антуан Гризманн globallookpress.com

В «Барселоне» тем временем до сих пор не решили, станет ли Ансу Фати новым лидером. Из-за недавних травм пока не очень понятно, как дальше будет развиваться его карьера.

Вполне вероятно, что у «Реала» на ведущих ролях будет Федерико Вальверде, разрывавший Ла Лигу в сентябре и октябре. А для Марко Асенсио это последний шанс получить новый контракт.

Микелья Оярсабаль до сих пор не сыграл ни минуты в этом сезоне. Все это время лидер «Реал Сосьедада» восстанавливался после сложной травмы колена. Его возвращение станет серьезным усилением для команды, которая намерена бороться за место в топ-4.

В составе «Атлетика» основное внимание будет приковано к Нико Уильямсу, которому удалось проявить себя на чемпионате мира в Катаре.

За «Райо Вальекано» наконец-то сможет сыграть Рауль де Томас. Ему пришлось пропустить осеннюю часть сезона, так как переход из «Эспаньола» был оформлен после закрытия трансферного окна. Молодые Алекс Баэна и Николас Джексон постараются поднять забарахливший после назначения Кике Сетьена «Вильярреал».