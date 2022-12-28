В 23:00 28.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Страсбург» — «ПСЖ» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Страсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ПСЖ»).

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