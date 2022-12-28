ПСЖ сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане привычно сносят всех и вся на своем пути. По крайней мере, в Лиге 1 ПСЖ не имеет себе равных и уверенно лидирует.

Забивает команда чаще всех в лиге — 43 гола. Да и оборона надежна, дав результативный сбой лишь 9 раз.

Коэффициенты матча ПСЖ — Страсбург 1X2Новым игрокам 1.226.5012.50Фрибет$40

В своем предыдущем матче ПСЖ добыл 3 зачетных балла. Дома со счетом 5:0 был обыгран «Осер».

Все прогнозы на Лигу 1

ПСЖ после того провел еще и 2 контрольных поединках. Обе были выиграны, причем играли парижане явно не в оптимальном составе.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе и их партнеры наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Особенно окрылен будет аргентинец.

«Страсбург»

«Страсбург» в нынешнем сезоне скромно сражается за сохранение прописки в элите французского футбола. Сейчас команда занимает 19 место.

В предыдущем своем поединке «Страсбург» добыл 1 балл. Дома «Страсбург» не сумел одолеть «Лорьян» (1:1).

Да и в контрольных матчах «Страсбург» был нестабилен. Из двух декабрьских товарищеских поединков команда извлекла лишь ничью с «Карлсруэ» (1:1).

Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. «Страсбург» пропустил 26 мячей в 15 поединках.

В этой встрече «Страсбург» явно будет действовать вторым номером. Правда, отобрать очки у лидера будет делом крайне непростым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.26.

На викторию «Страсбурга» дают — 11.50, ничья оценена — в 7.10.

Парижане заметно превосходят соперника в классе , к тому же имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня.

Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.08.