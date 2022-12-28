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    Парижане разгромят аутсайдера

    ПСЖ — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига 1, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Страсбург»
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    Карлос Солер
    ПСЖ сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Декабря 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •

    ПСЖ

    Парижане привычно сносят всех и вся на своем пути. По крайней мере, в Лиге 1 ПСЖ не имеет себе равных и уверенно лидирует.

    Забивает команда чаще всех в лиге — 43 гола. Да и оборона надежна, дав результативный сбой лишь 9 раз.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Страсбург

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  • 1.226.5012.50Фрибет$40
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    В своем предыдущем матче ПСЖ добыл 3 зачетных балла. Дома со счетом 5:0 был обыгран «Осер».

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    ПСЖ после того провел еще и 2 контрольных поединках. Обе были выиграны, причем играли парижане явно не в оптимальном составе.

    Лионель Месси, Килиан Мбаппе и их партнеры наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Особенно окрылен будет аргентинец.

    «Страсбург»

    «Страсбург» в нынешнем сезоне скромно сражается за сохранение прописки в элите французского футбола. Сейчас команда занимает 19 место.

    В предыдущем своем поединке «Страсбург» добыл 1 балл. Дома «Страсбург» не сумел одолеть «Лорьян» (1:1).

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    • Да и в контрольных матчах «Страсбург» был нестабилен. Из двух декабрьских товарищеских поединков команда извлекла лишь ничью с «Карлсруэ» (1:1).

    Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. «Страсбург» пропустил 26 мячей в 15 поединках.

    В этой встрече «Страсбург» явно будет действовать вторым номером. Правда, отобрать очки у лидера будет делом крайне непростым.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.26.

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    На викторию «Страсбурга» дают — 11.50, ничья оценена — в 7.10.

    Парижане заметно превосходят соперника в классе, к тому же имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.08.

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    ПСЖ — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на футбол. Парижане разгромят аутсайдера
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