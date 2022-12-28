ПСЖ
Парижане привычно сносят всех и вся на своем пути. По крайней мере, в Лиге 1 ПСЖ не имеет себе равных и уверенно лидирует.
Забивает команда чаще всех в лиге — 43 гола. Да и оборона надежна, дав результативный сбой лишь 9 раз.
Коэффициенты матча ПСЖ — Страсбург
В своем предыдущем матче ПСЖ добыл 3 зачетных балла. Дома со счетом 5:0 был обыгран «Осер».
ПСЖ после того провел еще и 2 контрольных поединках. Обе были выиграны, причем играли парижане явно не в оптимальном составе.
Лионель Месси, Килиан Мбаппе и их партнеры наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Особенно окрылен будет аргентинец.
«Страсбург»
«Страсбург» в нынешнем сезоне скромно сражается за сохранение прописки в элите французского футбола. Сейчас команда занимает 19 место.
В предыдущем своем поединке «Страсбург» добыл 1 балл. Дома «Страсбург» не сумел одолеть «Лорьян» (1:1).
Да и в контрольных матчах «Страсбург» был нестабилен. Из двух декабрьских товарищеских поединков команда извлекла лишь ничью с «Карлсруэ» (1:1).
Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. «Страсбург» пропустил 26 мячей в 15 поединках.
В этой встрече «Страсбург» явно будет действовать вторым номером. Правда, отобрать очки у лидера будет делом крайне непростым.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.26.
На викторию «Страсбурга» дают — 11.50, ничья оценена — в 7.10.
Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.08.